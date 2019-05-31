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31 травня 2019, пʼятниця, 15:49 38
Силові структури 2019-05-31T15:57:28+03:00
Українські Новини
Зеленський затвердив новий склад РНБО

Зеленський затвердив новий склад РНБО

Зеленський. Фото: АП
Зеленський. Фото: АП

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яка сьогодні має розглядати питання енергетики.

Про це йдеться в указі №340 від 31 травня, передають Українські Новини.

Головою РНБО є сам Зеленський.

До складу РНБО увійшли: перший заступник голови Служби безпеки України - начальник Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Іван Баканов, глава Адміністрації Президента Андрій Богдан, секретар РНБО Адександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник голови Адміністрації Вадим Пристайко, заступник голови Адміністрації Руслан Рябошапка, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил Руслан Хомчак.

Зі складу РНБО виведені: екс-глава Адміністрації Президента Петра Порошенка Ігор Райнін, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, екс-начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко, а також міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Як повідомляли Українські Новини, 28 травня Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО.

За даними ЗМІ, ревізії фінвитрат РНБО часів Турчинова присвоєно гриф "Таємно".

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