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30 мая 2019, четверг, 23:02 285
Президент 2019-05-30T23:05:52+03:00
Українські Новини
Данилюк рассказал, что будет рассматривать СНБО на заседании 31 мая

Данилюк рассказал, что будет рассматривать СНБО на заседании 31 мая

Александр Данилюк. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Александр Данилюк. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), секретарем которого назначен бывший министр финансов Александр Данилюк, проведет заседание для рассмотрения проблем энергетики 31 мая.

Об этом сказал секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится завтра, будет посвящено проблемам энергетики. Это не узкая, а достаточно широкая тема - она одна. Неправильно было бы СНБО наполнять вопросами, которые возникают каждый день. Нам нужно сфокусироваться на системных решениях", - сказал он.

По его словам, будут также рассмотрены проблемные вопросы в угольной промышленности, ядерной энергетике и газовой отрасли.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.

Парламентский комитет по энергетике проигнорировал законопроект о переносе даты ввода рынка электроэнергии.

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