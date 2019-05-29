Ревизию финзатрат СНБО времен Турчинова засекретили

Акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины за период с января 2015 года по март 2019 года присвоен гриф секретности "Секретно".

Об этом говорится в ответе Государственной аудиторской службы, которую обнародовал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, сообщает Экономическая правда.

В Госаудитслужбе подчеркнули, что ознакомление с упомянутым аудиторским отчетом возможно только при наличии допуска к государственной тайне.

"Согласно закону о государственной тайне гриф "Секретно" может быть снят не ранее чем через 5 лет, - отметил Глеб Каневский и добавил, - если новый секретарь СНБО Александр Данилюк и получит информацию о ревизии расходов, в том числе и на скандальные серверы и мониторы, то не сможет ее публично обнародовать".

Эксперт также обращает внимание на то, что Государственная аудиторская служба провела ревизию именно на основании обращения СНБО, которое было направлено в начале года. Таким образом предыдущая команда Александра Турчинова себя подстраховала.

Как сообщали Українські Новини, Турчинов отрицает пропажу серверов из здания СНБО.

Тем временем, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.

Ранее, 28 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.