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29 мая 2019, среда, 17:15 401
Силовые структуры 2019-05-29T18:45:03+03:00
Українські Новини
Ревизию финзатрат СНБО времен Турчинова засекретили

Ревизию финзатрат СНБО времен Турчинова засекретили

Акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины за период с января 2015 года по март 2019 года присвоен гриф секретности "Секретно".

Об этом говорится в ответе Государственной аудиторской службы, которую обнародовал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, сообщает Экономическая правда. 

В Госаудитслужбе подчеркнули, что ознакомление с упомянутым аудиторским отчетом возможно только при наличии допуска к государственной тайне.

"Согласно закону о государственной тайне гриф "Секретно" может быть снят не ранее чем через 5 лет, - отметил Глеб Каневский и добавил, - если новый секретарь СНБО Александр Данилюк и получит информацию о ревизии расходов, в том числе и на скандальные серверы и мониторы, то не сможет ее публично обнародовать".

Эксперт также обращает внимание на то, что Государственная аудиторская служба провела ревизию именно на основании обращения СНБО, которое было направлено в начале года. Таким образом предыдущая команда Александра Турчинова себя подстраховала.

Как сообщали Українські Новини, Турчинов отрицает пропажу серверов из здания СНБО.

Тем временем, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.

Ранее, 28 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

Больше новостей о: СНБО Затраты Александр Турчинов Гриф секретности Госаудитслужба Украины

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