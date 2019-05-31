Порошенко став главою "Європейської солідарності"

Колишній Президент Петро Порошенко очолив партію "Європейська солідарність".

Відповідне рішення було прийнято на з'їзді партії в Києві, передають Українські Новини.

"Головою партії "Європейська солідарність" обрано Петра Порошенка", - оголосив модератор.

На з'їзді присутні голова Верховної Ради Андрій Парубій, депутати від фракції "Блок Петра Порошенка" в парламенті, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе і голова Закарпатської обласної адміністрації Геннадій Москаль, який подав у відставку.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" перейменувалася в "Європейську солідарність".

Порошенко вступив у партію "Європейська солідарність".

"Європейська солідарність" проведе з'їзд 31 травня.

Згідно з опитуванням "Рейтингу", в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.