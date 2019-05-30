Після провалу голосування за відставку Гройсман дав доручення Міноборони

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман після невдалої спроби піти у відставку доручив Міністерству оборони розглянути питання надання матеріальної допомоги сім'ям 4 загинули через падіння вертольота в Рівненській області.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести розслідування катастрофи вертольота Мі-8МТВ-МСБ-1 (бортовий номер 638) військової частини А2595, проаналізувати її причини, а також опрацювати питання надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих", - сказано в ньому.

Наголошується, що глава уряду підписав відповідне доручення керівництву Міноборони.

Як повідомляли Українські Новини, ввечері 29 травня 4 військових загинули через падіння вертольота у Рівненській області.

Територіальне управління Государственногобюро розслідувань (ДБР) в Хмельницькому відкрило кримінальне провадження за даним фактом.

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування катастрофи.