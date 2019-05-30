Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Верховная Рада отказалась принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

За проект постановления №10341 проголосовали 97 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что против отставки Кабмина, который должен обеспечить стабильность в стране в период кампании по выборам Рады.

За отставку Гройсмана проголосовали 7 из 130 депутатов фракции партии "Блок Петра Порошенко", 2 из 80 - фракции партии "Народный фронт", 19 из 38 - фракции партии "Оппозиционный блок", 12 из 25 - фракции партии "Объединение "Самопомощь", 14 из 21 - фракции Радикальной партии Олега Ляшко, 9 из 20 - фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина", ни один из 18 депутатов группы "Воля народа", 3 из 25 - группы "Партия "Відродження", 31 из 66 депутатов которые не входят в состав фракций или групп.

Гройсман поблагодарил Раду за сохранение его в должности, добавив, что его решение подать в отставку было не эмоцией, а позицией, и что он не привык перекладывать ответственность на кого-либо другого.

41-летний Гройсман возглавляет Кабмин с апреля 2016 года.

Согласно Конституции, отставка премьер-министра влечет отставку всего правительства.

Кабинет Министров после отставки продолжает выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного правительства.

Как сообщали Українські Новини, партия Гройсмана хочет провести съезд до 9 июня.

Также БПП не собиралась поддерживать отставку Гройсмана.