У Києві з університету культури евакуювали студентів: знову загроза мінування

Невідомий повідомив про замінування Національного університету культури і мистецтв в Києві.

Про це Українським Новинам повідомив представник поліції Києва.

З його слів, у поліцію надійшов анонімний дзвінок про замінування.

Наразі поліція проводить евакуацію студентів і викладачів.

Працюють кінологи і вибухотехніки.

Як повідомляли Українські Новини, літак з Борисполя до Єгипту екстрено сів в Одесі через повідомлення про бомбу на борту, а невідомі "замінували" аеропорт "Одеса".

Також у Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.

А також в Одесі евакуювали людей з пологового будинку, лікарень і торгових центрів.