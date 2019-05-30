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  • У Києві з університету культури евакуювали студентів: знову загроза мінування
30 травня 2019, четвер, 15:06 85
Події 2019-05-30T16:03:31+03:00
Українські Новини
У Києві з університету культури евакуювали студентів: знову загроза мінування

У Києві з університету культури евакуювали студентів: знову загроза мінування

Невідомий повідомив про замінування Національного університету культури і мистецтв в Києві.

Про це Українським Новинам повідомив представник поліції Києва.

З його слів, у поліцію надійшов анонімний дзвінок про замінування.

Наразі поліція проводить евакуацію студентів і викладачів.

Працюють кінологи і вибухотехніки.

Як повідомляли Українські Новини, літак з Борисполя до Єгипту екстрено сів в Одесі через повідомлення про бомбу на борту, а невідомі "замінували" аеропорт "Одеса".

Також у Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.

А також в Одесі евакуювали людей з пологового будинку, лікарень і торгових центрів.
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