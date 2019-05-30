У Києві з університету культури евакуювали студентів: знову загроза мінування

Невідомий повідомив про замінування Національного університету культури і мистецтв в Києві.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник поліції Києва.\r\nЗ його слів, у поліцію надійшов анонімний дзвінок про замінування.\r\nНаразі поліція проводить евакуацію студентів і викладачів.\r\nПрацюють кінологи і вибухотехніки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, літак з Борисполя до Єгипту екстрено сів в Одесі через повідомлення про бомбу на борту, а невідомі "замінували" аеропорт "Одеса".\r\nТакож у Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.\r\nА також в Одесі евакуювали людей з пологового будинку, лікарень і торгових центрів.