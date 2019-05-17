Самолет из Борисполя в Египет экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет, выполнявший рейс "Борисполь (Киевская область) - Шарм-эль-Шейх (Египет)", 17 мая совершил экстренную посадку в международном аэропорту "Одесса" из-за анонимного сообщения о бомбе на борту самолета.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель аэропорта "Одесса".

Экстренную посадку совершил самолет Airbus A321−231 авиакомпании Wind Rose, сообщение о минировании поступило после его вылета из Борисполя.

Взрывных устройств не обнаружено.

Самолет пробыл в аэропорту "Одесса" около 6 часов, после чего вновь вылетел в Египет.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе экстренно сел самолет, следовавший в Грецию из-за того, что пассажирке стало плохо. Также самолет с туристами из Египта совершил вынужденную посадку в аэропорту "Кривой Рог".

Кроме того, "запрещенный" самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в США из-за проблем с двигателем.