Самолет из Борисполя в Египет экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет, выполнявший рейс "Борисполь (Киевская область) - Шарм-эль-Шейх (Египет)", 17 мая совершил экстренную посадку в международном аэропорту "Одесса" из-за анонимного сообщения о бомбе на борту самолета.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель аэропорта "Одесса".\r\nЭкстренную посадку совершил самолет Airbus A321−231 авиакомпании Wind Rose, сообщение о минировании поступило после его вылета из Борисполя.\r\nВзрывных устройств не обнаружено.\r\nСамолет пробыл в аэропорту "Одесса" около 6 часов, после чего вновь вылетел в Египет.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе экстренно сел самолет, следовавший в Грецию из-за того, что пассажирке стало плохо. Также самолет с туристами из Египта совершил вынужденную посадку в аэропорту "Кривой Рог".\r\nКроме того, "запрещенный" самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в США из-за проблем с двигателем.