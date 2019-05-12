Неизвестные "заминировали" аэропорт Одесса

Сегодня, 12 мая, в полицию поступило сообщение о минировании Международного аэропорта Одесса. В результате проверки правоохранителями взрывчатка не была найдена. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Проверка аэропорта и прилегающей к нему территории завершена. Никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Сообщение о минировании аэропорта поступило сегодня, в 11:28. Отметим, что в течение последнего месяца аэропорт "минируют" уже третий раз.

Как сообщали Українські Новини, аэропорт "Харьков" проверяли на взрывчатку, пассажиру вызвали "скорую".

Ранее во Львове сообщили о минировании аэропорта, вокзала и 5 отелей.