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12 мая 2019, воскресенье, 16:10 387
Общество 2019-05-12T16:10:09+03:00
Українські Новини
Неизвестные "заминировали" аэропорт Одесса

Неизвестные "заминировали" аэропорт Одесса

Аэропорт
Аэропорт "Одесса". Фото: astek.od.ua

Сегодня, 12 мая, в полицию поступило сообщение о минировании Международного аэропорта Одесса. В результате проверки правоохранителями взрывчатка не была найдена. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Проверка аэропорта и прилегающей к нему территории завершена. Никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Сообщение о минировании аэропорта поступило сегодня, в 11:28. Отметим, что в течение последнего месяца аэропорт "минируют" уже третий раз.

Как сообщали Українські Новини, аэропорт "Харьков" проверяли на взрывчатку, пассажиру вызвали "скорую".

Ранее во Львове сообщили о минировании аэропорта, вокзала и 5 отелей.

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