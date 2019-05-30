підписатися на розсилку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
30 травня 2019, четвер, 14:10 36
Президент 2019-05-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
В Адміністрації Президента готується відставка Луценка

В Адміністрації Президента готується відставка Луценка

Адміністрація Президента готує документи про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"В Адміністрації Президента готуються матеріали про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора", - сказано в ньому.

При цьому не уточнюється, коли надійде відповідне подання до парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, у Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака.

Тим часом, Зеленський не вмовляв Луценка піти у відставку на зустрічі в "кварталовском" офісі.

І все ж Луценко збирається повернутися в політику після виборів.

Більше новин про: Адміністрація Президента України Відставка Юрій Луценко

Архів
Новини
Кравчук зустрівся з радником Рейгана, якого не бачив 28 років 17:04
Кримськотатарська правозахисниця. Фото: Служба представництва Президента в Криму/Facebook
Кримськотатарських правозахисниць затримали росіяни за "пропаганду забороненої символіки" 16:51
Після провалу голосування за відставку Гройсман дав доручення Міноборони 16:33
Зеленський створив делегацію в ООН на чолі з Зеркаль 16:20
Після краху вертольота над Рівненською областю заборонили польоти 16:07
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента 14:52
Торгова марка "Квочка" Олега Бахматюка підтримала фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії" 14:45 Прес-реліз
НАБУ провело обшук в підконтрольних фірмах ФФУ: вилучили м'ячі та алкоголь 09:18 Доповнено
Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу 20:05
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Гройсман вивів з держвласності Калуську ТЕЦ 10:40
Нетверезий стан, ідіот, дурень: Мосійчук прийшов на ефір п'яний, хрестився і обзивав глядачів 09:21
Перед відставкою Клімкін купив квартиру за 3 млн гривень 10:42
Суд заарештував майно Аллерова 06:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok