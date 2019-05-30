В Адміністрації Президента готується відставка Луценка

Адміністрація Президента готує документи про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\n"В Адміністрації Президента готуються матеріали про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора", - сказано в ньому.\r\nПри цьому не уточнюється, коли надійде відповідне подання до парламенту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака.\r\nТим часом, Зеленський не вмовляв Луценка піти у відставку на зустрічі в "кварталовском" офісі.\r\nІ все ж Луценко збирається повернутися в політику після виборів.