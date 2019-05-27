Луценко собирается вернуться в политику после выборов

Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен вернуться в политику после досрочных выборов Верховной Рады.

Об этом он сказал в эфире телекомпании ICTV, передают Українські Новини.

"После парламентских выборов я вернусь туда, откуда пришел, но не в партию, а к людям", - сказал он.

Луценко сообщил, что до выборов планирует продолжить работу на должности генпрокурора.

После того как парламент сформирует органы власти, Луценко вернется в политику.

Как сообщали Українськi Новини, в Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака.

Тем временем, Зеленский не уговаривал Луценко уйти в отставку на встрече в "кварталовском" офисе.