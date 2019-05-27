Луценко собирается вернуться в политику после выборов

Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен вернуться в политику после досрочных выборов Верховной Рады.\r\nОб этом он сказал в эфире телекомпании ICTV, передают Українські Новини.\r\n"После парламентских выборов я вернусь туда, откуда пришел, но не в партию, а к людям", - сказал он.\r\nЛуценко сообщил, что до выборов планирует продолжить работу на должности генпрокурора.\r\nПосле того как парламент сформирует органы власти, Луценко вернется в политику.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака.\r\nТем временем, Зеленский не уговаривал Луценко уйти в отставку на встрече в "кварталовском" офисе.