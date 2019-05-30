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30 травня 2019, четвер, 12:53 21
Верховна Рада і партії 2019-05-30T16:30:04+03:00
Українські Новини
Гройсман чекає в Раді на свою відставку

Гройсман чекає в Раді на свою відставку

Кабмін Володимира Гройсмана
Кабмін Володимира Гройсмана

Верховна Рада приступила до розгляду відставки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про перехід до даного питання оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передають Українські Новини.

"Пропонується наступний порядок розгляду питання: виступ Гройсмана (до 10 хвилин), слово для доповіді голові підкомітету комітету з питань правової політики та правосуддя Наталії Новак (до 5 хвилин), потім виступи від фракцій і груп та заключне слово від народних депутатів - 6 хвилин. Потім ми переходимо до прийняття рішення", - сказав він.

Так, за словами Парубія, розгляд пройде за повною процедурою.

У залі присутній сам прем'єр і члени Кабінету Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, БПП не має наміру підтримувати відставку Гройсмана.

Тим часом, партія Гройсмана хоче провести з'їзд до 9 червня.

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