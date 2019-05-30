Гройсман чекає в Раді на свою відставку

Верховна Рада приступила до розгляду відставки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.\r\nПро перехід до даного питання оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передають Українські Новини.\r\n"Пропонується наступний порядок розгляду питання: виступ Гройсмана (до 10 хвилин), слово для доповіді голові підкомітету комітету з питань правової політики та правосуддя Наталії Новак (до 5 хвилин), потім виступи від фракцій і груп та заключне слово від народних депутатів - 6 хвилин. Потім ми переходимо до прийняття рішення", - сказав він.\r\nТак, за словами Парубія, розгляд пройде за повною процедурою.\r\nУ залі присутній сам прем'єр і члени Кабінету Міністрів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, БПП не має наміру підтримувати відставку Гройсмана.\r\nТим часом, партія Гройсмана хоче провести з'їзд до 9 червня.