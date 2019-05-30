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30 мая 2019, четверг, 09:05 291
Верховная Рада и партии 2019-05-30T09:05:12+03:00
Українські Новини
Сегодня Рада рассмотрит отставку Гройсмана

Сегодня Рада рассмотрит отставку Гройсмана

Владимир Гройсман. Фото: ukraina.ru
Владимир Гройсман. Фото: ukraina.ru

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Согласно ей, Рада рассмотрит законопроекты №6350 об отпуске для лиц, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из роддома во 2-м чтении, №10181 об изменениях в прохождении военной службы в 1-м чтении и назначит члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Далее указан блок законопроектов для включения в повестку дня сессии, в частности №10204 о полном среднем образовании, №10184 о введении госфинансирования "Пласта", №10004 об увеличении штрафа за безосновательный отказ в бесплатном проезде льготникам.

Также парламент рассмотрит вопрос обращения к международным организациям с осуждением нарушений прав коренных народов в России и отставку премьер-министра.

Кроме того, указан блок законопроектов аграрной политики, в частности №9022 об изменениях норм идентификации животных,  №6527 о деятельности сельхозкооперативов и №4922 об оптимизации госуправления в сфере сельского хозяйства в 1-м чтении.

Далее Рада рассмотрит законопроект №9438 о согласовании уголовного законодательства с международным правом и блок ратификаций международных соглашений.

Как сообщали Українськi Новини, партия Гройсмана хочет провести съезд до 9 июня.

Тем временем, Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина.

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