Сегодня Рада рассмотрит отставку Гройсмана

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Согласно ей, Рада рассмотрит законопроекты №6350 об отпуске для лиц, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из роддома во 2-м чтении, №10181 об изменениях в прохождении военной службы в 1-м чтении и назначит члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Далее указан блок законопроектов для включения в повестку дня сессии, в частности №10204 о полном среднем образовании, №10184 о введении госфинансирования "Пласта", №10004 об увеличении штрафа за безосновательный отказ в бесплатном проезде льготникам.

Также парламент рассмотрит вопрос обращения к международным организациям с осуждением нарушений прав коренных народов в России и отставку премьер-министра.

Кроме того, указан блок законопроектов аграрной политики, в частности №9022 об изменениях норм идентификации животных, №6527 о деятельности сельхозкооперативов и №4922 об оптимизации госуправления в сфере сельского хозяйства в 1-м чтении.

Далее Рада рассмотрит законопроект №9438 о согласовании уголовного законодательства с международным правом и блок ратификаций международных соглашений.

Как сообщали Українськi Новини, партия Гройсмана хочет провести съезд до 9 июня.

Тем временем, Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина.