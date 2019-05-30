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30 мая 2019, четверг, 10:52 160
Верховная Рада и партии 2019-05-30T12:45:02+03:00
Українські Новини
БПП не намерена поддерживать отставку Гройсмана

БПП не намерена поддерживать отставку Гройсмана

Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина
Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде не намерена поддерживать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, которую сегодня рассмотрит парламент.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Раде Вадим Денисенко (БПП) по итогам совещания фракции, передают Українські Новини.

"Фракция будет голосовать против отставки", - сказал он.

Денисенко отметил, что Президент Владимир Зеленский не имеет кандидатуры на пост премьера, а вице-премьер не имеет права подписывать решения правительства в качестве исполняющего обязанности.

Депутат заявил, что отставка Гройсмана может привести к парализации работы Кабмина.

Как сообщали Українські Новини, Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина.

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