БПП не намерена поддерживать отставку Гройсмана

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде не намерена поддерживать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, которую сегодня рассмотрит парламент.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Раде Вадим Денисенко (БПП) по итогам совещания фракции, передают Українські Новини.

"Фракция будет голосовать против отставки", - сказал он.

Денисенко отметил, что Президент Владимир Зеленский не имеет кандидатуры на пост премьера, а вице-премьер не имеет права подписывать решения правительства в качестве исполняющего обязанности.

Депутат заявил, что отставка Гройсмана может привести к парализации работы Кабмина.

Как сообщали Українські Новини, Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина.