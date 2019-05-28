Партия Гройсмана хочет провести съезд до 9 июня

Партия "Украинская стратегия" премьер-министра Владимира Гройсмана намерена провести съезд до 9 июня.

Об этом министр Кабинета Министров Александр Саенко сообщил в эфире телеканала "ICTV", передают Українськi Новини.

"Дата предварительная есть. Это, я думаю, будет следующая неделя", - сказал он.

Саенко заявил о возможности объединения с партией "Голос", в случае разделения европейских ценностей и намерения улучшать качество жизни людей.

Министр отметил, что в партию войдут молодые люди с опытом, которые исповедуют демократические ценности, и не исключил, что в партию войдут члены Кабмина.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман рассказал, почему отказал Порошенко в объединении на выборах.

Тем временем, Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина.