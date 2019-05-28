Партия Гройсмана хочет провести съезд до 9 июня

Партия "Украинская стратегия" премьер-министра Владимира Гройсмана намерена провести съезд до 9 июня.\r\nОб этом министр Кабинета Министров Александр Саенко сообщил в эфире телеканала "ICTV", передают Українськi Новини.\r\n"Дата предварительная есть. Это, я думаю, будет следующая неделя", - сказал он.\r\nСаенко заявил о возможности объединения с партией "Голос", в случае разделения европейских ценностей и намерения улучшать качество жизни людей.\r\nМинистр отметил, что в партию войдут молодые люди с опытом, которые исповедуют демократические ценности, и не исключил, что в партию войдут члены Кабмина.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Гройсман рассказал, почему отказал Порошенко в объединении на выборах.\r\nТем временем, Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина.