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28 мая 2019, вторник, 09:25 46
Политика 2019-05-28T09:25:29+03:00
Українські Новини
Партия Гройсмана хочет провести съезд до 9 июня

Партия Гройсмана хочет провести съезд до 9 июня

Владимир Гройсман
Владимир Гройсман

Партия "Украинская стратегия" премьер-министра Владимира Гройсмана намерена провести съезд до 9 июня.

Об этом министр Кабинета Министров Александр Саенко сообщил в эфире телеканала "ICTV", передают Українськi Новини.

"Дата предварительная есть. Это, я думаю, будет следующая неделя", - сказал он.

Саенко заявил о возможности объединения с партией "Голос", в случае разделения европейских ценностей и намерения улучшать качество жизни людей.

Министр отметил, что в партию войдут молодые люди с опытом, которые исповедуют демократические ценности, и не исключил, что в партию войдут члены Кабмина.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман рассказал, почему отказал Порошенко в объединении на выборах.

Тем временем, Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина.

Больше новостей о: Владимир Гройсман Съезд партии Украинская стратегия

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