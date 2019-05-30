Суд заарештував майно Аллерова

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього командувача Нацгвардією Юрія Аллерова, підозрюваного в причетності до розтрати 81 млн гривень при будівництві житла військовим, який вийшов з СІЗО під заставу 4,8 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив речник суду Яна Квітченко.

За її словами, рішення про арешт майна Аллерова були винесені 21 і 22 травня.

"Суд задовольнив клопотання прокурорів", - сказала вона.

При цьому, Квітченко не повідомила, яке майно Аллерова арештовано, посилаючись на те, що це закрита інформація.

Як повідомили Українським Новинам джерела в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, суд заарештував автомобілі Аллерова і його сім'ї, а також нерухомість - квартири.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Солом'янський районний суд взяв під варту Аллерова і встановив заставу 4,8 млн гривень.

НАБУ повідомило про підозру Аллерову в причетності до розтрати 81 млн гривень держкоштів.

Аллерова і керівника "Укрбуду" затримали за підозрою в причетності до розкрадання майна.