НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллерова та 2 керівників "Укрбуду"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало колишнього командувача Національною гвардією Юрія Аллерова.\r\nПро це Українським Новинам повідомили відразу кілька джерел у правоохоронних органах.\r\n"Затримали 3 людей. Аллерова також затримали", - сказало одне з джерел.\r\nЗі слів співрозмовників, також затримано керівників корпорації "Укрбуд".\r\nВсіх їх затримано за підозрою в розкраданні 81 млн гривень.\r\n(Новина доповнена подробицями і позицією Укрбуду)\r\nЗа словами джерела редакції в Укрбуді, слідчі дії проводяться з директором. "Директор добровільно пройшов в НАБУ, де дає свідчення. Його правовий статус ще не визначений", - сказав представник будівельної компанії.\r\n14 травня НАБУ проводить обшуки в будинках Національної гвардії та будівельної корпорації "Укрбуд девелопмент" у справі про будівництво житла військовим.\r\nНагадаємо, що раніше Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.\r\nТакож повідомлялося, що НАБУ готує підозру екс-командувачу Нацгвардією.