НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллерова та 2 керівників "Укрбуду"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало колишнього командувача Національною гвардією Юрія Аллерова.

Про це Українським Новинам повідомили відразу кілька джерел у правоохоронних органах.

"Затримали 3 людей. Аллерова також затримали", - сказало одне з джерел.

Зі слів співрозмовників, також затримано керівників корпорації "Укрбуд".

Всіх їх затримано за підозрою в розкраданні 81 млн гривень.

(Новина доповнена подробицями і позицією Укрбуду)

За словами джерела редакції в Укрбуді, слідчі дії проводяться з директором. "Директор добровільно пройшов в НАБУ, де дає свідчення. Його правовий статус ще не визначений", - сказав представник будівельної компанії.

14 травня НАБУ проводить обшуки в будинках Національної гвардії та будівельної корпорації "Укрбуд девелопмент" у справі про будівництво житла військовим.

Нагадаємо, що раніше Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.

Також повідомлялося, що НАБУ готує підозру екс-командувачу Нацгвардією.