Суд заарештував Аллерова із заставою 4,8 млн гривень

Солом'янський районний суд Києва взяв під варту колишнього командуючого Національною гвардією Юрія Аллерова і встановив заставу 4,8 млн гривень.

Таке рішення суд оголосив у п'ятницю, передають Українські Новини.

Суд частково задовольнив клопотання слідства.

Термін арешту Аллерова закінчується 12 липня.

У разі внесення застави, Аллеров зобов'язаний здати паспорт для виїзду за кордон та виконати низку інших обов'язків.

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо, що вилучило НАБУ під час обшуків у Нацгвардії та "Укрбуді".

Раніше НАБУ повідомило про підозру Аллерову.

Також НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".