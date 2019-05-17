Суд заарештував Аллерова із заставою 4,8 млн гривень

Солом'янський районний суд Києва взяв під варту колишнього командуючого Національною гвардією Юрія Аллерова і встановив заставу 4,8 млн гривень.\r\nТаке рішення суд оголосив у п'ятницю, передають Українські Новини.\r\nСуд частково задовольнив клопотання слідства.\r\nТермін арешту Аллерова закінчується 12 липня.\r\nУ разі внесення застави, Аллеров зобов'язаний здати паспорт для виїзду за кордон та виконати низку інших обов'язків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, стало відомо, що вилучило НАБУ під час обшуків у Нацгвардії та "Укрбуді".\r\nРаніше НАБУ повідомило про підозру Аллерову.\r\nТакож НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".