Аллеров вийшов з СІЗО після внесення за нього застави 4,8 млн гривень

Колишній командувач Національною гвардією Юрій Аллеров вийшов з-під варти після внесення за нього застави 4,8 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив співробітник СІЗО.

"Вийшов вчора", - повідомив він.

Заставу за Аллерова був внесений ще 17 травня ввечері, проте вихідні він змушений був провести в слідчому ізоляторі.

Коментарі з цього приводу у його адвокатів Українським Новинам поки не вдалося отримати.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило про підозру Аллерову.

Раніше НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".