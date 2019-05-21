Аллеров вийшов з СІЗО після внесення за нього застави 4,8 млн гривень

Колишній командувач Національною гвардією Юрій Аллеров вийшов з-під варти після внесення за нього застави 4,8 млн гривень.\r\nПро це Українським Новинам повідомив співробітник СІЗО.\r\n"Вийшов вчора", - повідомив він.\r\nЗаставу за Аллерова був внесений ще 17 травня ввечері, проте вихідні він змушений був провести в слідчому ізоляторі.\r\nКоментарі з цього приводу у його адвокатів Українським Новинам поки не вдалося отримати.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило про підозру Аллерову.\r\nРаніше НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".