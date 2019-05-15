НАБУ повідомило про підозру Аллерову в причетності до розтрати 81 млн гривень держкоштів

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру колишньому командувачу Національною гвардією Юрію Аллерову в причетності до розтрати 81 млн гривень під час будівництва житла військовим.\r\nПро це Українським Новинам повідомили в НАБУ.\r\nПро підозру Аллерову повідомили 14 травня.\r\nЙому інкримінується злочин за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу.\r\nНайближчим часом до суду буде подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.\r\nДата і час суду поки невідомі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ затримала екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".\r\nРаніше Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.\r\nТакож повідомлялося, що НАБУ готує підозру екс-командувачу Нацгвардією.