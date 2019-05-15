НАБУ повідомило про підозру Аллерову в причетності до розтрати 81 млн гривень держкоштів

Про підозру Аллерову повідомили 14 травня. Фото: МВС України

Про підозру Аллерову повідомили 14 травня. Фото: МВС України

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру колишньому командувачу Національною гвардією Юрію Аллерову в причетності до розтрати 81 млн гривень під час будівництва житла військовим.

Про це Українським Новинам повідомили в НАБУ.

Про підозру Аллерову повідомили 14 травня.

Йому інкримінується злочин за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу.

Найближчим часом до суду буде подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Дата і час суду поки невідомі.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ затримала екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".

Раніше Порошенко звільнив командувача Нацгвардією Аллерова і відразу призначив йому заміну.

Також повідомлялося, що НАБУ готує підозру екс-командувачу Нацгвардією.