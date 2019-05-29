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29 травня 2019, середа, 15:26 56
Політика 2019-05-29T17:00:02+03:00
Українські Новини
АРМА визначило переможця конкурсу на управителя резиденції "Межигір'я"

АРМА визначило переможця конкурсу на управителя резиденції "Межигір'я"

Межигір'я
Межигір'я

Тендерний комітет Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) проголосував за обрання управителем резиденції "Межигір'я" ТОВ "Скомпані".

Таке рішення було прийнято тендерним комітетом у середу, передають Українські Новини.

Тендерний комітет АРМА під час засідання своєю більшістю проголосував за обрання управителем "Межигір'я" підприємства "Скомпані".

Згідно з даними реєстрів, фірму створено в 2015 році.

Статутний капітал компанії становить 1 млн гривень.

Керівником компанії вказано Олекся Вороненка.

Компанія запропонувала створення пляжів, дитячих майданчиків і фуд-кортів на території "Межигір'я".

Крім неї в конкурсі брали участь ще дві юридичні особи - громадська організація "Національний парк "Межигір'я" і ТОВ "Гаянський Геннадій Григорович".

Два із трьох учасників подавалися і раніше.

За повідомленнями ЗМІ, Вороненко має звязки з позафракційним депутатом Євгеном Мураєвим, зокрема був його помічником.

Як повідомляли Українські Новини, детективи Національного антикорупційного бюро в ході обшуків в АРМА вилучили документи, що стосуються резиденції "Межигір'я", а також конгрессно-виставкового центру "Парковий".

Тим часом, ДБР відкрило справу проти керівництва АРМА за фактом можливої недбалості при визначенні керуючого резиденції "Межигір'я".

Раніше в АРМА заявили, що до конкурсу управителя "Межигір'я" немає активного інтересу бізнесу.

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