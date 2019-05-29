АРМА визначило переможця конкурсу на управителя резиденції "Межигір'я"

Тендерний комітет Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) проголосував за обрання управителем резиденції "Межигір'я" ТОВ "Скомпані".\r\nТаке рішення було прийнято тендерним комітетом у середу, передають Українські Новини.\r\nТендерний комітет АРМА під час засідання своєю більшістю проголосував за обрання управителем "Межигір'я" підприємства "Скомпані".\r\nЗгідно з даними реєстрів, фірму створено в 2015 році.\r\nСтатутний капітал компанії становить 1 млн гривень.\r\nКерівником компанії вказано Олекся Вороненка.\r\nКомпанія запропонувала створення пляжів, дитячих майданчиків і фуд-кортів на території "Межигір'я".\r\nКрім неї в конкурсі брали участь ще дві юридичні особи - громадська організація "Національний парк "Межигір'я" і ТОВ "Гаянський Геннадій Григорович".\r\nДва із трьох учасників подавалися і раніше.\r\nЗа повідомленнями ЗМІ, Вороненко має звязки з позафракційним депутатом Євгеном Мураєвим, зокрема був його помічником.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, детективи Національного антикорупційного бюро в ході обшуків в АРМА вилучили документи, що стосуються резиденції "Межигір'я", а також конгрессно-виставкового центру "Парковий".\r\nТим часом, ДБР відкрило справу проти керівництва АРМА за фактом можливої недбалості при визначенні керуючого резиденції "Межигір'я".\r\nРаніше в АРМА заявили, що до конкурсу управителя "Межигір'я" немає активного інтересу бізнесу.