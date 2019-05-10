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10 мая 2019, пятница, 18:10 7
Судебная власть 2019-05-10T18:10:22+03:00
Українські Новини
НАБУ изъяло документы по КВЦ "Парковый" и "Межигорью" в ходе обыска в АРМА, - источник

НАБУ изъяло документы по КВЦ "Парковый" и "Межигорью" в ходе обыска в АРМА, - источник

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в ходе недавних обысков в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), изъяли документы, касающиеся резиденции "Межигорье", а также конгрессно-выставочного центра "Парковый".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"После обысков в АРМА пропали папки с документами по "Межигорью", КВЦ "Парковый" и ТЭЦ Дубневичей", - сказал он.

По его словам, причина, по которой изъяли эти документы, непонятна, поскольку в решении суда об обыске было указано, что следственные действия связаны с делом "Росток Холдинга".

АРМА готовит протест на обыск.

При этом в протоколе обыска, как сообщили Українським Новинам, документы по "Межигорью" и КВЦ не фигурируют.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ изъяло документы и технику в АРМА.

Ранее НАБУ провело обыски в Агентстве по розыску активов.

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