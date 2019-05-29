ГБР открыло дело против АРМА

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело против руководства Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) по факту возможной халатности при определении управляющего резиденции "Межигорье" (Киевская область).

Об этом этом говорится в сообщении пресс-службы АРМА, передают Українськi Новини.

Указано, что 16 мая Нацагентство получило от ГБР письмо с требованием предоставить информацию о фактическом принятии арестованных активов "Межигорье" (движимое и недвижимое имущество, корпоративные права ООО "Танталит"), их оценке, инвентаризации, определении пути управления указанными выше активами, проведении конкурса по определению управляющего активами.

Обоснованием этого требования служит факт досудебного расследования в уголовном производстве от 25 апреля по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 ( служебная халатность) Уголовного кодекса.

АРМА заявляет о полном соблюдении законодательства при конкурсном избрании управляющего арестованных активов "Межигорья".

Как сообщали Українськi Новини, детективы Национального антикоррупционного бюро в ходе обысков в АРМА изъяли документы, касающиеся резиденции "Межигорье", а также конгрессно-выставочного центра "Парковый".

Также НАБУ изъяло документы и технику в АРМА.