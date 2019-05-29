подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.05 29.7
˟
29 мая 2019, среда, 12:00 1942
Силовые структуры 2019-05-29T14:00:03+03:00
Українські Новини
ГБР открыло дело против АРМА

ГБР открыло дело против АРМА

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело против руководства Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) по факту возможной халатности при определении управляющего резиденции "Межигорье" (Киевская область).

Об этом этом говорится в сообщении пресс-службы АРМА, передают Українськi Новини.

Указано, что 16 мая Нацагентство получило от ГБР письмо с требованием предоставить информацию о фактическом принятии арестованных активов "Межигорье" (движимое и недвижимое имущество, корпоративные права ООО "Танталит"), их оценке, инвентаризации, определении пути управления указанными выше активами, проведении конкурса по определению управляющего активами.

Обоснованием этого требования служит факт досудебного расследования в уголовном производстве от 25 апреля по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 ( служебная халатность) Уголовного кодекса.

АРМА заявляет о полном соблюдении законодательства при конкурсном избрании управляющего арестованных активов "Межигорья".

Как сообщали Українськi Новини, детективы Национального антикоррупционного бюро в ходе обысков в АРМА изъяли документы, касающиеся резиденции "Межигорье", а также конгрессно-выставочного центра "Парковый".

Также НАБУ изъяло документы и технику в АРМА.

Больше новостей о: Межигорье Уголовное дело Обыск НАБУ АРМА

Архив
Новости
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4 14:57
Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента 14:52
Торговая марка "Квочка" Олега Бахматюка поддержала фестиваль таланта и красоты для детей с инвалидностью "Казкові мрії" 14:45 Пресс-релиз
Бойко проголосует за отставку правительства Гройсмана 14:26
Фото дня: Авто пресс-службы полиции оборудовали "мигалкой" для остановки движения 14:25
больше новостей
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему 12:50
Во вторник евро резко подешевел 10:35
НАБУ открыло дело на чиновников МОН за злоупотребления с образованием Гройсмана 06:00
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Андрей Сенченко заявил о выходе из партии "Батьківщина" 15:43
Земля под "мостом Кличко" уже в аренде под стройку отеля и развлекательного центра 11:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok