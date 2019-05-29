Долар і євро підскочили в обмінниках

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 підвищився порівняно з даними на 9:30 на 2,95 коп. до 26,6367 UAH\/USD, курс купівлі - на 2,42 коп. до 26,3073 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 1,15 коп. до 29,2943 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 2,36 коп. до 29,8108 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,3073\r\n26,6367\r\n29,2943\r\n29,8108\r\n3,63\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,5000\r\n26,9000\r\n29,6000\r\n30,0200\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,5500\r\n28,9200\r\n29,6000\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку падає другий день поспіль. При цьому після інавгурації Зеленського курс долара впав на 15 копійок, а євро - на 19.\r\nТим часом Національний банк продовжує скуповувати валюту та в період з 20 по 24 травня купив на міжбанківському валютному ринку 70 млн доларів.\r\nТим часом, гривня в середу обвалилася: офіційний курс валют НБУ.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n