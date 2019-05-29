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29 травня 2019, середа, 11:15 9
Фінанси 2019-05-29T11:22:20+03:00
Українські Новини
Долар і євро підскочили в обмінниках

Долар і євро підскочили в обмінниках

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 підвищився порівняно з даними на 9:30 на 2,95 коп. до 26,6367 UAH/USD, курс купівлі - на 2,42 коп. до 26,3073 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,15 коп. до 29,2943 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,36 коп. до 29,8108 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,3073 26,6367 29,2943 29,8108 3,63 4,19
Максимальний 26,5000 26,9000 29,6000 30,0200 4,00 5,00
Мінімальний 26,0000 26,5500 28,9200 29,6000 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку падає другий день поспіль. При цьому після інавгурації Зеленського курс долара впав на 15 копійок, а євро - на 19.

Тим часом Національний банк продовжує скуповувати валюту та в період з 20 по 24 травня купив на міжбанківському валютному ринку 70 млн доларів.

Тим часом, гривня в середу обвалилася: офіційний курс валют НБУ.

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