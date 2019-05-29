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29 травня 2019, середа, 10:40 27
Економіка 2019-05-29T11:15:01+03:00
Українські Новини
Гройсман вивів з держвласності Калуську ТЕЦ

Гройсман вивів з держвласності Калуську ТЕЦ

Кабінет Міністрів вивів з державної власності Калуську теплоелектроцентралі (Івано-Франківська область).

Про це написав представник Президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вже після того, як прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив про свою відставку, на минулому непрозорому засіданні уряду було прийнято рішення вивести з державної власності Калуську ТЕЦ (а також було прийнято рішення про спеціальної державної допомоги цій ТЕЦ)", - написав він.

Також Герус додав, що Калуська ТЕЦ передається в комунальну власність міста Калуш, в якому раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик був мером.

Крім того, він зазначив, що Калуська ТЕЦ є фактично єдиним об'єктом генерації і єдиним покупцем вугілля в Бурштинському острові, який не належить енергохолдингу ДТЕК.

"Економічна доцільність такої безоплатної передачі вельми сумнівна. І цілком ймовірно, що наступним кроком буде передача цього об'єкта в приватні руки за безкоштовно (псевдо-концесія або інша схема)", - підсумував Герус.

Як повідомляли Українські Новини, Рада розгляне питання відставки Кабміну 30 травня.

Також Гройсман продовжить виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового Кабміну.

Тим часом, Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.

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