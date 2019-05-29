Гройсман вивів з держвласності Калуську ТЕЦ

Кабінет Міністрів вивів з державної власності Калуську теплоелектроцентралі (Івано-Франківська область).\r\nПро це написав представник Президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Вже після того, як прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив про свою відставку, на минулому непрозорому засіданні уряду було прийнято рішення вивести з державної власності Калуську ТЕЦ (а також було прийнято рішення про спеціальної державної допомоги цій ТЕЦ)", - написав він.\r\nТакож Герус додав, що Калуська ТЕЦ передається в комунальну власність міста Калуш, в якому раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик був мером.\r\nКрім того, він зазначив, що Калуська ТЕЦ є фактично єдиним об'єктом генерації і єдиним покупцем вугілля в Бурштинському острові, який не належить енергохолдингу ДТЕК.\r\n"Економічна доцільність такої безоплатної передачі вельми сумнівна. І цілком ймовірно, що наступним кроком буде передача цього об'єкта в приватні руки за безкоштовно (псевдо-концесія або інша схема)", - підсумував Герус.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рада розгляне питання відставки Кабміну 30 травня.\r\nТакож Гройсман продовжить виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового Кабміну.\r\nТим часом, Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.