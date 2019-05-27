Рада рассмотрит вопрос отставки Кабмина 30 мая

Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки Кабинета Министров на пленарной неделе 30 мая.

Об этом сказал Председатель парламента Андрей Парубий на согласительном совете в понедельник, передают Українські Новини.

"Согласно закону, коллеги, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета Министров Украины. Согласно закону, Верховной Раде Украины, дается 10 дней и мы входим в эти 10 дней на этой пленарной неделе", - сказал он.

Кроме этого, Рада намерена во вторник завершить рассмотрение законопроекта №6447 об освобождении органов местного самоуправления от уплаты авансового взноса для проведения исполнительных действий, рассмотреть блок социальной политики и законопроект о местном самоуправлении.

Также планируется рассмотреть законопроект об импичменте Президента и законопроект о временных следственных комиссиях.

В четверг парламент намерен приступить к блоку безопасности, в частности, к законопроекту о сержантских званиях и рассмотреть блок вопросов аграрной политики.

Как сообщали Українські Новини, Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина.

Тем временем, Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине.