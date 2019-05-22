Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров Андрея Геруса.\r\nОб этом говорится в указе №314 от 22 мая, передают Українськi Новини.\r\nГерус - бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.\r\nТакже работал руководителем ООО "Конкорд Капитал".\r\nРодился в 1982 году в городе Нововолынск Волынской области.\r\nВ 2004 году окончил экономический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко по специальности "экономическая кибернетика".\r\nС сентября 2013 учился на программе МВА в Гренобльской школе бизнеса (Лондон).\r\nВ штабе Зеленского занимал пост эксперта по энергетике.\r\nКак сообщали Українські Новини, указ о назначении Зеркаль замглавы АП исчез с сайта Президента.\r\nТем временем, главой АП стал Андрей Богдан, которого СМИ называют "неформальным руководителем" штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского, интересы которого он защищает. Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.