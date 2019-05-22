Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров Андрея Геруса.

Об этом говорится в указе №314 от 22 мая, передают Українськi Новини.

Герус - бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Также работал руководителем ООО "Конкорд Капитал".

Родился в 1982 году в городе Нововолынск Волынской области.

В 2004 году окончил экономический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко по специальности "экономическая кибернетика".

С сентября 2013 учился на программе МВА в Гренобльской школе бизнеса (Лондон).

В штабе Зеленского занимал пост эксперта по энергетике.

Как сообщали Українські Новини, указ о назначении Зеркаль замглавы АП исчез с сайта Президента.

Тем временем, главой АП стал Андрей Богдан, которого СМИ называют "неформальным руководителем" штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского, интересы которого он защищает. Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.