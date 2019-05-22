подписаться на рассылку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 10:27 666
Президент 2019-05-22T10:27:51+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине

Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине

Андрей Герус. Фото: facebоok.com/andriy.gerus
Андрей Герус. Фото: facebоok.com/andriy.gerus

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров Андрея Геруса.

Об этом говорится в указе №314 от 22 мая, передают Українськi Новини.

Герус - бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Также работал руководителем ООО "Конкорд Капитал".

Родился в 1982 году в городе Нововолынск Волынской области.

В 2004 году окончил экономический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко по специальности "экономическая кибернетика".

С сентября 2013 учился на программе МВА в Гренобльской школе бизнеса (Лондон).

В штабе Зеленского занимал пост эксперта по энергетике.

Как сообщали Українські Новини, указ о назначении Зеркаль замглавы АП исчез с сайта Президента.

Тем временем, главой АП стал Андрей Богдан, которого СМИ называют "неформальным руководителем" штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского, интересы которого он защищает. Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.

Больше новостей о: Кабмин Андрей Герус Владимир Зеленский

Архив
Новости
Супрун призвала ООН изгнать Россию из Совбеза во время выступления в Женеве 11:16
На Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных 11:11
В Украине вступил в силу закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров" 11:02
Джонни Депп заявил, что его бывшая напивалась и избивала его 10:55
После резкого падения доллар начал дорожать 10:47
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу 12:15
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok