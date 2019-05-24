Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина

Подавший в отставку премьер-министр Владимир Гройман будет продолжать исполнять обязанности премьера после увольнения Верховной Радой до назначения нового Кабинета Министров.\r\nОб этом Гройсман заявил в эфире канала "Украина", передают Українські Новини.\r\n"Я буду просить Украинский Парламент удовлетворить мое заявление об отставке. После этого законодательство предусматривает, что я буду оставаться на своей должности до формирования нового правительства", - сообщил он.\r\nПремьер также отметил, что режим работы Кабмина изменится и перейдет от планового в антикризисный режим работы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 23 мая аппарат Верховной Рады зарегистрировал заявление об отставке Гройсмана.\r\nГройсман призывает Зеленского немедленно внести новую кандидатуру на должность премьера. Также Гройсман заявил, что призывом к Кабмину подать в отставку Зеленский взял на себя ответственность за все предстоящие угрозы.