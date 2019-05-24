подписаться на рассылку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
24 мая 2019, пятница, 22:38 27
Выборы 2019-05-24T22:38:12+03:00
Українські Новини
Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина

Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина

Подавший в отставку премьер-министр Владимир Гройман будет продолжать исполнять обязанности премьера после увольнения Верховной Радой до назначения нового Кабинета Министров.

Об этом Гройсман заявил в эфире канала "Украина", передают Українські Новини.

"Я буду просить Украинский Парламент удовлетворить мое заявление об отставке. После этого законодательство предусматривает, что я буду оставаться на своей должности до формирования нового правительства", - сообщил он.

Премьер также отметил, что режим работы Кабмина изменится и перейдет от планового в антикризисный режим работы.

Как сообщали Українськi Новини, 23 мая аппарат Верховной Рады зарегистрировал заявление об отставке Гройсмана.

Гройсман призывает Зеленского немедленно внести новую кандидатуру на должность премьера. Также Гройсман заявил, что призывом к Кабмину подать в отставку Зеленский взял на себя ответственность за все предстоящие угрозы.

Больше новостей о: Кабмин Владимир Гройсман Парламентские выборы

Архив
Новости
Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина 22:38
Зеленский и глава НБУ Смолий обсудили вопросы сотрудничества с МВФ 22:09
В совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов 21:44
Паводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Украины
Фото дня: затопленные дома, села и теплицы с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета 21:43
Греция попала в Евросоюз с помощью обмана, - Жан-Клод Юнкер 21:10
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии 13:27
Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua
Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу в ресторане под Киевом 14:07
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Ракетные испытания в Одесской области. Скриншот:
Видео дня: захватывающие испытания мощных ракетных систем прошли под Одессой 19:39
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу 08:42 Документ
Горбатюк вывел из под уголовной ответственности высших руководителей Украины, виновных в массовых расстрелах на Майдане, - Портнов 12:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok