Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина

Подавший в отставку премьер-министр Владимир Гройман будет продолжать исполнять обязанности премьера после увольнения Верховной Радой до назначения нового Кабинета Министров.

Об этом Гройсман заявил в эфире канала "Украина", передают Українські Новини.

"Я буду просить Украинский Парламент удовлетворить мое заявление об отставке. После этого законодательство предусматривает, что я буду оставаться на своей должности до формирования нового правительства", - сообщил он.

Премьер также отметил, что режим работы Кабмина изменится и перейдет от планового в антикризисный режим работы.

Как сообщали Українськi Новини, 23 мая аппарат Верховной Рады зарегистрировал заявление об отставке Гройсмана.

Гройсман призывает Зеленского немедленно внести новую кандидатуру на должность премьера. Также Гройсман заявил, что призывом к Кабмину подать в отставку Зеленский взял на себя ответственность за все предстоящие угрозы.