Росія повинна звільнити моряків, - Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати повністю підтримують рішення Трибуналу ООН в Гамбурзі щодо вимоги до РФ звільнити полонених моряків.

Як повідомляє "Європейська правда",

"Європейська правда", про це Волкер заявив під час онлайн-брифінгу у вівторок.

"Ми повністю підтримуємо рішення суду. Росія не має правових підстав продовжувати утримувати моряків. На них незаконно напали у міжнародних водах та незаконно перевезли до Росії. Вони повинні вважатися членами іноземних урядових військ. Немає підстав утримувати їх у Росії. Вони повинні бути негайно звільнені", - заявив Курт Волкер.

Він додав, що Росія дала зрозуміти, що вона не має наміру звільняти моряків. "Але наша позиція дуже чітка: вони повинні це зробити", - констатував представник США.

Як повідомляли Українські Новини, трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити захоплених українських моряків.

Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу у справі про захоплення українських моряків.

Тим часом у Росії не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків.

У свою чергу, Україна вимагає від Росії час і місце повернення українських моряків і кораблів.