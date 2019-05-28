Росія повинна звільнити моряків, - Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати повністю підтримують рішення Трибуналу ООН в Гамбурзі щодо вимоги до РФ звільнити полонених моряків.\r\nЯк повідомляє "Європейська правда",\r\n"Європейська правда", про це Волкер заявив під час онлайн-брифінгу у вівторок.\r\n"Ми повністю підтримуємо рішення суду. Росія не має правових підстав продовжувати утримувати моряків. На них незаконно напали у міжнародних водах та незаконно перевезли до Росії. Вони повинні вважатися членами іноземних урядових військ. Немає підстав утримувати їх у Росії. Вони повинні бути негайно звільнені", - заявив Курт Волкер.\r\nВін додав, що Росія дала зрозуміти, що вона не має наміру звільняти моряків. "Але наша позиція дуже чітка: вони повинні це зробити", - констатував представник США.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити захоплених українських моряків.\r\nРосія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу у справі про захоплення українських моряків.\r\nТим часом у Росії не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків.\r\nУ свою чергу, Україна вимагає від Росії час і місце повернення українських моряків і кораблів.