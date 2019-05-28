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28 травня 2019, вівторок, 21:05 9
Зовнішня політика 2019-05-28T22:15:01+03:00
Українські Новини
Росія повинна звільнити моряків, - Волкер

Росія повинна звільнити моряків, - Волкер

Полонені моряки. Фото:
Полонені моряки. Фото: "Громадське"

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати повністю підтримують рішення Трибуналу ООН в Гамбурзі щодо вимоги до РФ звільнити полонених моряків.

Як повідомляє "Європейська правда",

"Європейська правда", про це Волкер заявив під час онлайн-брифінгу у вівторок.

"Ми повністю підтримуємо рішення суду. Росія не має правових підстав продовжувати утримувати моряків. На них незаконно напали у міжнародних водах та незаконно перевезли до Росії. Вони повинні вважатися членами іноземних урядових військ. Немає підстав утримувати їх у Росії. Вони повинні бути негайно звільнені", - заявив Курт Волкер.

Він додав, що Росія дала зрозуміти, що вона не має наміру звільняти моряків. "Але наша позиція дуже чітка: вони повинні це зробити", - констатував представник США.

Як повідомляли Українські Новини, трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити захоплених українських моряків.

Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу у справі про захоплення українських моряків.

Тим часом у Росії не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків.

У свою чергу, Україна вимагає від Росії час і місце повернення українських моряків і кораблів.

Більше новин про: Росія Курт Волкер полонені моряки Міжнародний трибунал

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