Зеленський призначив собі другого радника

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником Олега Устенка.

Про це йдеться в указі № 330 від 28 травня, передають Українські Новини.

49-річний Устенко є виконавчим директором Міжнародного фонду Блейзера.

Як повідомляє "Лівий берег", економіст Олег Устенко працює виконавчим директором Міжнародного фонду Блейзера, створеного в 2001 році за участю приватної інвесткомпанії SigmaBleyzer. Фонд займається дослідженням економік колишнього Радянського Союзу, в тому числі України, а також деяких країн Центральної та Східної Європи.

Економіст Устенко є президентом українського клубу випускників найстарішого в США Гарвардського університету, старшим радником Ділової ради США-Україна.

До початку роботи у фонді Блейзера в 2004 році Олег Устенко брав участь у дослідженнях в країнах колишнього Радянського Союзу, що проводяться Світовим банком, Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), урядів країн СНД і низки університетів, включаючи Гарвард, Дьюк і Массачусетський технологічний інститут.

Олег Устенко - магістр Гарвардського університету, кандидат економічних наук Київського національного економічного університету, був докторантом в американському університеті Брендайс. Кандидатська дисертація Олега присвячена диверсифікації виробництва в умовах формування ринкової економіки (на матеріалах промисловості України).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський призначив своїм позаштатним радником засновника компанії маркетингового агентства SMMSTUDIO Михайла Федорова.

Також Зеленський призначив заступником голови Адміністрації Гончарука. Також свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.

Тим часом Зеленський призначив Тимошенка, Костюка, Рябошапку заступник голови Адміністрації.