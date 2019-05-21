Зеленский назначил внештатным советником Президента Федорова

Президент Владимир Зеленский назначил внештатным советником главы государства Михаила Федорова.\r\nОб этом сказано в указе №313 от 21 мая, передают Українськi Новини.\r\n"Назначить Федорова Михаила Альбертовича Советником Президента Украины (вне штата)", - сказано в нем.\r\n28-летний Федоров родился в Запорожье, учился в Запорожском национальном университете.\r\nЯвляется основателем компании маркетингового агентства SMMSTUDIO.\r\nУчаствовал в проекте "Суперлюди".\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский назначил главой АдминистрацииБогдана.\r\nТакже Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.\r\nКроме того, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.