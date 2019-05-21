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21 мая 2019, вторник, 21:56 528
Политика 2019-05-21T21:56:26+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил внештатным советником Президента Федорова

Зеленский назначил внештатным советником Президента Федорова

Михаил Федоров. Фото: digitalization.com.ua
Михаил Федоров. Фото: digitalization.com.ua

Президент Владимир Зеленский назначил внештатным советником главы государства Михаила Федорова.

Об этом сказано в указе №313 от 21 мая, передают Українськi Новини.

"Назначить Федорова Михаила Альбертовича Советником Президента Украины (вне штата)", - сказано в нем.

28-летний Федоров родился в Запорожье, учился в Запорожском национальном университете.

Является основателем компании маркетингового агентства SMMSTUDIO.

Участвовал в проекте "Суперлюди".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил главой АдминистрацииБогдана.

Также Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.

Кроме того, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

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