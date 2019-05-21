Зеленский назначил внештатным советником Президента Федорова

Президент Владимир Зеленский назначил внештатным советником главы государства Михаила Федорова.

Об этом сказано в указе №313 от 21 мая, передают Українськi Новини.

"Назначить Федорова Михаила Альбертовича Советником Президента Украины (вне штата)", - сказано в нем.

28-летний Федоров родился в Запорожье, учился в Запорожском национальном университете.

Является основателем компании маркетингового агентства SMMSTUDIO.

Участвовал в проекте "Суперлюди".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил главой АдминистрацииБогдана.

Также Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.

Кроме того, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.