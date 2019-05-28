Курс гривні на міжбанку падає другий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 3 коп. у вівторок знизився на 14 коп. до 26,49 UAH\/USD, у той час як перед вихідними гривня зміцнилася.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,32-26,34 UAH\/USD, потім котирування почали рости і досягли рівня 26,45-26,48 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,47-26,51 UAH\/USD.\r\nУ вівторок НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку цього року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,44% з 27,72 UAH\/USD до 26,49 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD.\r\nТим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.\r\nГривня за курсом НБУ підвищилася станом на вівторок, 28 травня. Водночас курс євро різко впав, долар також трохи "просів".