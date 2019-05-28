Курс гривні на міжбанку падає другий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 3 коп. у вівторок знизився на 14 коп. до 26,49 UAH/USD, у той час як перед вихідними гривня зміцнилася.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,32-26,34 UAH/USD, потім котирування почали рости і досягли рівня 26,45-26,48 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,47-26,51 UAH/USD.

У вівторок НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку цього року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,44% з 27,72 UAH/USD до 26,49 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, за 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

Тим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.

Гривня за курсом НБУ підвищилася станом на вівторок, 28 травня. Водночас курс євро різко впав, долар також трохи "просів".