Во вторник евро резко подешевел

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 мая на 1,66 коп. до 26,4587 UAH\/USD, курс покупки - на 0,98 коп. до 26,1768 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 1,37 коп. до 29,2006 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 5,11 коп. до 29,6555 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,1768\r\n26,4587\r\n29,2006\r\n29,6555\r\n3,62\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,2500\r\n26,7000\r\n29,3700\r\n29,9000\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,3500\r\n29,0000\r\n29,5000\r\n2,50\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.\r\nТем временем, за неделю доллар подорожал на 3 копейки, а евро упал в цене на 6.