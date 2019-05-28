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28.05.19 11:00 Пресс-конференция: "Усиление контроля за оборотом нефтепродуктов залог защиты интересов государства и потребителей"

28 мая 2019, вторник, 10:35 1320
Экономика 2019-05-28T10:35:42+03:00
Українські Новини
Во вторник евро резко подешевел

Во вторник евро резко подешевел

Евро. Фото: finance.bigmir.net
Евро. Фото: finance.bigmir.net

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 мая на 1,66 коп. до 26,4587 UAH/USD, курс покупки - на 0,98 коп. до 26,1768 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,37 коп. до 29,2006 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,11 коп. до 29,6555 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,1768 26,4587 29,2006 29,6555 3,62 4,20
Максимальный 26,2500 26,7000 29,3700 29,9000 3,99 5,00
Минимальный 26,0000 26,3500 29,0000 29,5000 2,50 4,02

Как сообщали Українські Новини, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.

Тем временем, за неделю доллар подорожал на 3 копейки, а евро упал в цене на 6.

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