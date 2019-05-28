Партія Гройсмана хоче провести з'їзд до 9 червня

Партія "Українська стратегія" прем'єр-міністра Володимира Гройсмана має намір провести з'їзд до 9 червня.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко повідомив в ефірі телеканалу "ICTV", передають Українські Новини.

"Попередня дата є. Це, я думаю, буде наступний тиждень", - сказав він.

Саєнко заявив про можливість об'єднання з партією "Голос", у разі поділу європейських цінностей і намірів покращувати якість життя людей.

Міністр зазначив, що в партію увійдуть молоді люди з досвідом, які сповідують демократичні цінності, і не виключив, що в партію увійдуть члени Кабміну.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман розповів, чому відмовив Порошенку в об'єднанні на виборах.

Тим часом, Гройсман продовжить виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового Кабміну.