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28.05.19 11:00 Пресс-конференция: "Усиление контроля за оборотом нефтепродуктов залог защиты интересов государства и потребителей"

28 травня 2019, вівторок, 09:25 14
Політика 2019-05-28T11:30:03+03:00
Українські Новини
Партія Гройсмана хоче провести з'їзд до 9 червня

Партія Гройсмана хоче провести з'їзд до 9 червня

Володимир Гройсман
Володимир Гройсман

Партія "Українська стратегія" прем'єр-міністра Володимира Гройсмана має намір провести з'їзд до 9 червня.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко повідомив в ефірі телеканалу "ICTV", передають Українські Новини.

"Попередня дата є. Це, я думаю, буде наступний тиждень", - сказав він.

Саєнко заявив про можливість об'єднання з партією "Голос", у разі поділу європейських цінностей і намірів покращувати якість життя людей.

Міністр зазначив, що в партію увійдуть молоді люди з досвідом, які сповідують демократичні цінності, і не виключив, що в партію увійдуть члени Кабміну.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман розповів, чому відмовив Порошенку в об'єднанні на виборах.

Тим часом, Гройсман продовжить виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового Кабміну.

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