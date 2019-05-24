подписаться на рассылку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
24 мая 2019, пятница, 20:26 119
Выборы 2019-05-24T20:26:43+03:00
Українські Новини
Гройсман пойдет на выборы во главе партии "Украинская стратегия"

Гройсман пойдет на выборы во главе партии "Украинская стратегия"

Подавший в отставку премьер-министр Владимир Гройсман не будет объединяться с другими партиями, а решил возглавить "Украинскую стратегию" для участия в досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом Владимир Гройсман заявил в эфире канала "Украина", передают Українські Новини.

"Я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений (я ее возглавлю) и хочу сформировать команду таких людей, у которых есть молодость, у которых уже есть опыт, и которые четко понимают, что нужно государству. И эта политсила будет называться "Украинская стратегия", - сказал он.

Он также заявил, что основная стратегия его будущей партии - это сильная Украина и состоятельные граждане, и что он намерен работать над этим в Раде.

Как сообщали Українськi Новини, 23 мая аппарат Верховной Рады зарегистрировал заявление об отставке Гройсмана.

Гройсман призывает Зеленского немедленно внести новую кандидатуру на должность премьера. Также Гройсман заявил, что призывом к Кабмину подать в отставку Зеленский взял на себя ответственностьза все предстоящие угрозы.

Больше новостей о: Владимир Гройсман Парламентские выборы Досрочные выборы Рады Украинская стратегия

Архив
Новости
Гройсман пойдет на выборы во главе партии "Украинская стратегия" 20:26
Заявление об отставке Гройсмана зарегистрировал аппарат Рады 20:18
Под обстрелами на Донбассе украинский военный получил ранения 20:07
Украинцы в Facebook просят Зеленского вернуть в Украину межконфессиональный мир 20:06
"ДТЭК Энерго" экомодернизирует предприятия и повышает энергонезависимость Украины, – операционный директор Нийнемяэ 19:44
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии 13:27
Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua
Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу в ресторане под Киевом 14:07
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу 08:42 Документ
Горбатюк вывел из под уголовной ответственности высших руководителей Украины, виновных в массовых расстрелах на Майдане, - Портнов 12:21
СМИ узнали фамилию куратора радикала Стерненко из СБУ 13:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok