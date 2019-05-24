Гройсман пойдет на выборы во главе партии "Украинская стратегия"

Подавший в отставку премьер-министр Владимир Гройсман не будет объединяться с другими партиями, а решил возглавить "Украинскую стратегию" для участия в досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом Владимир Гройсман заявил в эфире канала "Украина", передают Українські Новини.

"Я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений (я ее возглавлю) и хочу сформировать команду таких людей, у которых есть молодость, у которых уже есть опыт, и которые четко понимают, что нужно государству. И эта политсила будет называться "Украинская стратегия", - сказал он.

Он также заявил, что основная стратегия его будущей партии - это сильная Украина и состоятельные граждане, и что он намерен работать над этим в Раде.

Как сообщали Українськi Новини, 23 мая аппарат Верховной Рады зарегистрировал заявление об отставке Гройсмана.

Гройсман призывает Зеленского немедленно внести новую кандидатуру на должность премьера. Также Гройсман заявил, что призывом к Кабмину подать в отставку Зеленский взял на себя ответственностьза все предстоящие угрозы.