Гройсман рассказал, почему отказал Порошенко в объединении на выборах

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экс-президент Петр Порошенко предлагал ему объединиться для участия в следующих выборах в Верховную Раду, но он отказался.

Об этом Гройсман заявил в интервью ICTV.

Так, премьер-министр сообщил, что он пойдет на выборы самостоятельно.

"Такие предложения были от президента. Я могу вам сказать, что многие политики говорили между собой о возможности, но я принял решение - я буду идти самостоятельно. Это решение является для меня окончательным. На мой взгляд, я считаю, что мы просто разные", - сказал он.

Гройсман отметил, что пойдет на выборы с командой "достаточно молодых, энергичных и профессиональных" людей.

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Как сообщали Українськi Новини, аппарат Верховной Рады зарегистрировал заявление об отставке Гройсмана.

Ранее Гройсман призвал Зеленского немедленно внести новую кандидатуру на должность премьера.

Кроме этого Владимир Гройсман заявлял, что призывом к Кабинету Министров подать в отставку Зеленский взял на себя ответственность за все предстоящие угрозы.