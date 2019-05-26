Гройсман рассказал, почему отказал Порошенко в объединении на выборах

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экс-президент Петр Порошенко предлагал ему объединиться для участия в следующих выборах в Верховную Раду, но он отказался.\r\nОб этом Гройсман заявил в интервью ICTV.\r\nТак, премьер-министр сообщил, что он пойдет на выборы самостоятельно.\r\n"Такие предложения были от президента. Я могу вам сказать, что многие политики говорили между собой о возможности, но я принял решение - я буду идти самостоятельно. Это решение является для меня окончательным. На мой взгляд, я считаю, что мы просто разные", - сказал он.\r\nГройсман отметил, что пойдет на выборы с командой "достаточно молодых, энергичных и профессиональных" людей.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=WLlzwYWzgyk" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, аппарат Верховной Рады зарегистрировал заявление об отставке Гройсмана.\r\nРанее Гройсман призвал Зеленского немедленно внести новую кандидатуру на должность премьера.\r\nКроме этого Владимир Гройсман заявлял, что призывом к Кабинету Министров подать в отставку Зеленский взял на себя ответственность за все предстоящие угрозы.