У квітні банки заробили понад 5 млрд гривень

У квітні платоспроможні банки отримали 5,2 млрд гривень чистого прибутку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Доходи банків за січень-квітень склали 77,064 млрд гривень, витрати – 58,949 млрд гривень.

Чистий прибуток банків за січень-квітень склала 18,115 млрд гривень, у квітні банки заробили 5,213 млрд гривень.

Процентні доходи банків у січні-квітні склали 50,580 млрд гривень, витрати – 24,539 млрд гривень, комісійні доходи – 18,939 млрд гривень, витрати – 5,250 млрд гривень.

В 2018 році платоспроможні банки отримали 21,7 млрд гривень чистого прибутку.

За підсумками 2017 року збитковими були 19 з 82 діючих на той момент банків.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України має намір посилити захист прав користувачів платіжних карток, встановивши додаткові вимоги щодо випадків оскарження клієнтом переказів коштів, які їм не здійснювалися.

Кредитування фізичних осіб в Україні продовжило рости у першому кварталі. Так, воно зросло на 5,8% за квартал і на 34,4% рік до року.