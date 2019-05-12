Украинцы стали набирать больше кредитов

Кредитование физических лиц в Украине продолжило расти в первом квартале. Так, оно возросло на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году.\r\nОб этом сообщила пресс-служба Национального банка, передают Українські Новини.\r\n"По-прежнему, частные банки кредитовали население активнее всего. При этом масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%", - сказано в сообщении.\r\n"НБУ сохраняет неизменными ожидания по росту чистого гривневого кредитования физических лиц на уровне более 30% год к году в 2019 году. Принимая во внимание такой рост портфеля, Нацбанк проведет оценивание связанных с этим рисков", - пишет пресс-служба.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 году закон о возобновлении кредитования вступил в силу.\r\nНБУ смягчил требования к кредитным посредникам банков.\r\nДо этого Порошенко одобрил создание кредитного реестра НБУ.