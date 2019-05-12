Украинцы стали набирать больше кредитов

Кредитование физических лиц в Украине продолжило расти в первом квартале. Так, оно возросло на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка, передают Українські Новини.

"По-прежнему, частные банки кредитовали население активнее всего. При этом масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%", - сказано в сообщении.

"НБУ сохраняет неизменными ожидания по росту чистого гривневого кредитования физических лиц на уровне более 30% год к году в 2019 году. Принимая во внимание такой рост портфеля, Нацбанк проведет оценивание связанных с этим рисков", - пишет пресс-служба.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году закон о возобновлении кредитования вступил в силу.

НБУ смягчил требования к кредитным посредникам банков.

До этого Порошенко одобрил создание кредитного реестра НБУ.