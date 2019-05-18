НБУ хочет обязать банки возвращать клиентам снятые мошенниками средства

Национальный банк Украины намерен усилить защиту прав пользователей платежных карт, установив дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, сообщается, что банк после получения уведомления от пользователя должен восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществлением этого перевода не позднее следующего рабочего дня.

Отмечается, что это касается только случаев, когда банк не имеет основания считать действия пользователя неправомерными.

"Пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которые им обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконного использования ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции", - говорится в сообщении.

Банк имеет право не возвращать средства в размере 20 необлагаемых минимумов (около 350 грн), если перевод был осуществлен утраченной/похищенной или неправомерно использованной карточкой и если пользователь сообщил о ее утере/похищении только после проведения такого перевода.

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