"Слуга народу" з трьох сторін буде оцінювати гідних партії

Політична партія "Слуга народу", з'їзд якої орієнтовно відбудеться 8 червня, планує перевіряти в 3 етапи кандидатів у список партії для балотування у Верховну Раду на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

Про це на прес-конференції повідомив координатор виборчого штабу Олександр Корнієнко, передають Українські Новини.

"Звучить питання: а де ви візьмете кандидатів?.. Ми впровадили тристоронню систему - з трьох сторін дивимося на кандидатів, це допомагає нам краще зрозуміти, чи можуть вони представляти інтереси людей від нашої партії. Перше - це перевірка документальна, яку ми проводимо за допомогою фахівців з безпеки... Друга - це так звана перевірка доброчесності... Третя - кадрова оцінка, яку нам допомагають робити спеціальні HR , - сказав він.

З його слів, партія буде використовувати опцію в законодавстві, яка дозволяє провести 4-й рівень перевірки - "постпраймеріз".

"Після того, як ми на з'їзді представимо наш список кандидатів, ми відкриємо можливість коментувати кожного кандидата. У законодавстві є можливість до 8 липня виключити людину зі списку, але немає можливості нікого включити на заміну", - додав він.

У свою чергу, голова партії Дмитро Разумков пояснив, яких кандидатів партія готова розглядати.

"Ця людина насамперед має бути високоморальною, з глибокими принципами, з бажанням і можливістю чути і реалізовувати ті завдання, які йому буде ставити українське суспільство. Ця людина повинна бути успішною в тій сфері, якою вона займається, і вона може показати свої досягнення в цьому напрямку. Це людина, яка має бездоганну репутацію і яка зможе довести свою ефективність в Раді ", - сказав він.

Крім того, в партії анонсували запуск сайту, через який охочі зможуть подати свою кандидатуру до списку партії.

Як повідомляли Українські Новини, діючі депутати зможуть стати кандидатами від "Слуги народу".

Також Зеленський приверне світових HR-фахівців до відбору кандидатів на державні посади.

Тим часом виборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко.