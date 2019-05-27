"Слуга народу" з трьох сторін буде оцінювати гідних партії

Політична партія "Слуга народу", з'їзд якої орієнтовно відбудеться 8 червня, планує перевіряти в 3 етапи кандидатів у список партії для балотування у Верховну Раду на позачергових виборах 21 липня 2019 року.\r\nПро це на прес-конференції повідомив координатор виборчого штабу Олександр Корнієнко, передають Українські Новини.\r\n"Звучить питання: а де ви візьмете кандидатів?.. Ми впровадили тристоронню систему - з трьох сторін дивимося на кандидатів, це допомагає нам краще зрозуміти, чи можуть вони представляти інтереси людей від нашої партії. Перше - це перевірка документальна, яку ми проводимо за допомогою фахівців з безпеки... Друга - це так звана перевірка доброчесності... Третя - кадрова оцінка, яку нам допомагають робити спеціальні HR , - сказав він.\r\nЗ його слів, партія буде використовувати опцію в законодавстві, яка дозволяє провести 4-й рівень перевірки - "постпраймеріз".\r\n"Після того, як ми на з'їзді представимо наш список кандидатів, ми відкриємо можливість коментувати кожного кандидата. У законодавстві є можливість до 8 липня виключити людину зі списку, але немає можливості нікого включити на заміну", - додав він.\r\nУ свою чергу, голова партії Дмитро Разумков пояснив, яких кандидатів партія готова розглядати.\r\n"Ця людина насамперед має бути високоморальною, з глибокими принципами, з бажанням і можливістю чути і реалізовувати ті завдання, які йому буде ставити українське суспільство. Ця людина повинна бути успішною в тій сфері, якою вона займається, і вона може показати свої досягнення в цьому напрямку. Це людина, яка має бездоганну репутацію і яка зможе довести свою ефективність в Раді ", - сказав він.\r\nКрім того, в партії анонсували запуск сайту, через який охочі зможуть подати свою кандидатуру до списку партії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, діючі депутати зможуть стати кандидатами від "Слуги народу".\r\nТакож Зеленський приверне світових HR-фахівців до відбору кандидатів на державні посади.\r\nТим часом виборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко.