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27 мая 2019, понедельник, 11:43 701
Верховная Рада и партии 2019-05-27T13:45:03+03:00
Українські Новини
Съезд "Слуги народа" ориентировочно состоится 8 июня

Съезд "Слуги народа" ориентировочно состоится 8 июня

Съезд Политической партии "Слуга народа" состоится ориентировочно 8 июня.

Об этом координатор избирательного штаба партии Александр Корниенко сказал на пресс-конференции, передают Українські Новини.

"У нас будет съезд - ориентировочно 8 июня, он пройдет в два этапа", - сказал он.

По словам Корниенко, второй этап съезда будет посвящен окончательному формированию списка партии.

Как сообщали Українські Новини, избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко.

Кроме того, "Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова.

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