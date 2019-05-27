Съезд "Слуги народа" ориентировочно состоится 8 июня

Съезд Политической партии "Слуга народа" состоится ориентировочно 8 июня.\r\nОб этом координатор избирательного штаба партии Александр Корниенко сказал на пресс-конференции, передают Українські Новини.\r\n"У нас будет съезд - ориентировочно 8 июня, он пройдет в два этапа", - сказал он.\r\nПо словам Корниенко, второй этап съезда будет посвящен окончательному формированию списка партии.\r\nКак сообщали Українські Новини, избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко.\r\nКроме того, "Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова.