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27 травня 2019, понеділок, 11:41 24
Верховна Рада і партії 2019-05-27T13:15:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" піде в Раду з новим логотипом

"Слуга народу" піде в Раду з новим логотипом

Новий логотип партії
Новий логотип партії "Слуга народу".

Політична партія "Слуга народу" вирішила змінити логотип.

Про це на прес-конференції сказав керівник діджитал-напряму партії Михайло Федоров, передають Українські Новини.

Новим логотипом партії став силует чоловіка на велосипеді з булавою в піднятій правій руці.

Силует виконано у зеленому кольорі на білому фоні.

Як повідомляли Українські Новини, виборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко. Також "Слуга народу" обрала головою партії Разумкова.

Раніше заступник голови АП Рябошапка спрогнозував призначення для Разумкова.

Тим часом, згідно з опитуванням "Рейтингу", в Раду величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойка і БПП.

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