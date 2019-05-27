"Слуга народу" піде в Раду з новим логотипом

Політична партія "Слуга народу" вирішила змінити логотип.\r\nПро це на прес-конференції сказав керівник діджитал-напряму партії Михайло Федоров, передають Українські Новини.\r\nНовим логотипом партії став силует чоловіка на велосипеді з булавою в піднятій правій руці.\r\nСилует виконано у зеленому кольорі на білому фоні.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, виборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко. Також "Слуга народу" обрала головою партії Разумкова.\r\nРаніше заступник голови АП Рябошапка спрогнозував призначення для Разумкова.\r\nТим часом, згідно з опитуванням "Рейтингу", в Раду величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойка і БПП.