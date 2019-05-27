Позиція Росії щодо звільнення українських моряків не може змінитися, - Пєсков

Позиція Росії щодо звільнення захоплених 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки українських моряків не може змінитися, незважаючи на рішення міжнародного Трибуналу про їх звільнення.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише російський "Інтерфакс".

Так, Кремль вважає, що вони повинні завершити слідство і судити українців "за порушення закону про кордон".

"Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон і має відбутися суд", - сказав Пєсков в неділю, відповідаючи на питання, чи не змінилася позиція Кремля у зв'язку з постановою МТМП.

Як повідомляли Українські Новини, в Росії не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків, в якому раніше РФ відмовилася брати участь.

МЗС Росії вважає, що у арбітражу відсутня юрисдикція розглядати інцидент, який стався 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки.

Тим часом суд у Росії продовжив арешт всім полоненим українським морякам.