Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти

Президент Володимир Зеленський закликає депутатів Верховної Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використати трибуну Верховної Ради для особистого піару і не перетворювати український парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій. Незважаючи на те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії. Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими і західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоча їх чекають громадяни і країна", - написав він.

В той же час Зеленський впевнений, що Центральна виборча комісія виконає свої функціональні обов'язки з організації виборчого процесу.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд отримав 3-й позов про незаконність розпуску Ради.

Тим часом, за проваленим Радою законом Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість.

Також у Зеленського розповіли що будуть робити після демаршу Ради.