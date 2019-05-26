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26 травня 2019, неділя, 22:54 25
Політика 2019-05-27T00:15:01+03:00
Українські Новини
Гройсман розповів, чому відмовив Порошенку в об'єднанні на виборах

Гройсман розповів, чому відмовив Порошенку в об'єднанні на виборах

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що екс-президент Петро Порошенко пропонував йому об'єднатися для участі в наступних виборах у Верховну Раду, але він відмовився.

Про це Гройсман заявив інтерв'ю ICTV.

Так, прем'єр-міністр повідомив, що він піде на вибори самостійно.

"Такі пропозиції були від президента. Я можу вам сказати, що багато політиків говорили між собою про можливості, але я прийняв рішення - я буду йти самостійно. Це рішення є для мене остаточним. На мій погляд, я вважаю, що ми просто різні", - сказав він.

Гройсман зазначив, що піде на вибори з командою "досить молодих, енергійних та професійних людей.

Як повідомляли Українські Новини, апарат Верховної Ради зареєстрував заяву про відставку Гройсмана.

Раніше Гройсман закликав Зеленського негайно внести нову кандидатуру на посаду прем'єра.

Крім цього Володимир Гройсман заявляв, що закликом до Кабінету Міністрів подати у відставку Зеленський взяв на себе відповідальність за всі майбутні загрози.

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