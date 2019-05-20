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20 мая 2019, понедельник, 23:55 84
Политика 2019-05-20T23:55:49+03:00
Українські Новини
Гройсман призывает Зеленского немедленно внести новую кандидатуру на должность премьера

Гройсман призывает Зеленского немедленно внести новую кандидатуру на должность премьера

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает Президента Владимира Зеленского немедленно внести новую кандидатуру на должность премьера.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Я считаю, что сейчас новоизбранный Президент должен немедленно - я этого требую - внести кандидатуру нового премьер-министра и нового правительства и работать", - сказал он.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко отметил, что нового премьер-министра и правительство может назначить только коалиция нового созыва Верховной Рады.

"Завтра Президент встречается с лидерами фракций, он может этот вопрос с ними обсудить, и если будет решение депутатов, Президент может это сделать, потому что он вносит кандидатуру премьера", - считает Гройсман.

Он не ответил на вопрос, кто будет исполнять его обязанности до назначения нового премьера.

"Когда Президент призвал Кабмин уйти в отставку, он, очевидно, знал, что с этим делать дальше. Я глубоко убежден в том, что это решение должно быть реализовано, как он этого хотел", - сказал премьер.

Гройсман заверил, что будет агитировать парламент поддержать его отставку.

"Если будут вопросы, которые касаются стабильности государства, я всегда буду рядом", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Владимир Зеленский принял присягу и стал 6-м Президентом.

Он призвал Кабмин уйти в отставку и объявил о роспуске Верховной Рады.

После этого Гройсман решил подать в отставку.

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