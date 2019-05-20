Гройсман призывает Зеленского немедленно внести новую кандидатуру на должность премьера

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает Президента Владимира Зеленского немедленно внести новую кандидатуру на должность премьера.\r\nОб этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.\r\n"Я считаю, что сейчас новоизбранный Президент должен немедленно - я этого требую - внести кандидатуру нового премьер-министра и нового правительства и работать", - сказал он.\r\nВ свою очередь политолог Владимир Фесенко отметил, что нового премьер-министра и правительство может назначить только коалиция нового созыва Верховной Рады.\r\n"Завтра Президент встречается с лидерами фракций, он может этот вопрос с ними обсудить, и если будет решение депутатов, Президент может это сделать, потому что он вносит кандидатуру премьера", - считает Гройсман.\r\nОн не ответил на вопрос, кто будет исполнять его обязанности до назначения нового премьера.\r\n"Когда Президент призвал Кабмин уйти в отставку, он, очевидно, знал, что с этим делать дальше. Я глубоко убежден в том, что это решение должно быть реализовано, как он этого хотел", - сказал премьер.\r\nГройсман заверил, что будет агитировать парламент поддержать его отставку.\r\n"Если будут вопросы, которые касаются стабильности государства, я всегда буду рядом", - добавил он.\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник Владимир Зеленский принял присягу и стал 6-м Президентом.\r\nОн призвал Кабмин уйти в отставку и объявил о роспуске Верховной Рады.\r\nПосле этого Гройсман решил подать в отставку.