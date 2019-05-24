Заявление об отставке Гройсмана зарегистрировал аппарат Рады

Аппарат Верховной Рады зарегистрировал заявление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана 23 мая после того, как 20 мая он решил подать в оставку.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила руководитель пресс-службы аппарата Рады Ирина Кармелюк.\r\n"Да, заявление (об отставке Гройсмана) зарегистрировано 23 мая", - сказала она.\r\nСогласно п. 12 ст. 85 Конституции, решение вопроса об отставке премьер-министра относится к полномочиям Верховной Рады.\r\nПри этом, согласно ч. 2 ст. 115 Конституции, премьер-министр, другие члены Кабинета Министров имеют право заявить парламенту о своей отставке.\r\nТакже, согласно ч. 2 ст. 114 Конституции, новый премьер-министр назначается парламентом по представлению Президента.\r\nКак сообщали Українські Новини, Гройсман призывает Зеленского немедленно внести новую кандидатуру на должность премьера. Также Гройсман заявил, что призывом к Кабмину подать в отставку Зеленский взял на себя ответственность за все предстоящие угрозы.\r\nТем временем Тимошенко высказалась об отставке Гройсмана и своем возможном назначении на его место.\r\n