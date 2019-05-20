Призывом к Кабмину подать в отставку Зеленский взял на себя ответственность за все предстоящие угрозы, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что призывом к Кабинету министров подать в отставку Президент Владимир Зеленский взял на себя ответственность за все предстоящие угрозы.\r\nОб этом он заявил на брифинге, передают Українські Новини.\r\n"Я предложил Президенту, парламенту, чтобы мы совместно сформировали повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее. Президент выбрал другой путь и я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые есть в повестке дня",- сказал он.\r\nПо его словам, для него остается приоритетом будущее страны.\r\nОн поблагодарил украинцев за три года своей работы на посту премьера.\r\nНа вопросы журналистов премьер не отвечал.\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник Владимир Зеленский принял присягу и стал 6-м Президентом.\r\nОн призвал Кабмин уйти в отставку и объявил о роспуске Верховной Рады.\r\nПосле этого Гройсман решил подать в отставку.