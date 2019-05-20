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  • Призывом к Кабмину подать в отставку Зеленский взял на себя ответственность за все предстоящие угрозы, - Гройсман
20 мая 2019, понедельник, 21:30 266
Политика 2019-05-20T21:30:31+03:00
Українські Новини
Призывом к Кабмину подать в отставку Зеленский взял на себя ответственность за все предстоящие угрозы, - Гройс

Призывом к Кабмину подать в отставку Зеленский взял на себя ответственность за все предстоящие угрозы, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что призывом к Кабинету министров подать в отставку Президент Владимир Зеленский взял на себя ответственность за все предстоящие угрозы.

Об этом он заявил на брифинге, передают Українські Новини.

"Я предложил Президенту, парламенту, чтобы мы совместно сформировали повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее. Президент выбрал другой путь и я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые есть в повестке дня",- сказал он.

По его словам, для него остается приоритетом будущее страны.

Он поблагодарил украинцев за три года своей работы на посту премьера.

На вопросы журналистов премьер не отвечал.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Владимир Зеленский принял присягу и стал 6-м Президентом.

Он призвал Кабмин уйти в отставку и объявил о роспуске Верховной Рады.

После этого Гройсман решил подать в отставку.

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