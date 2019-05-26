Шаурма як символ Києва викликала бурю в соцмережах – Карикатура

Сьогодні, 26 травня, в столиці України Києві відзначають День міста. Зокрема, Київ святкує 1537-річчя.

На честь свята у столиці повинна була пройти велика кількість заходів, серед яких - Всеукраїнський велодень, традиційний 27-й Пробіг під каштанами, фестиваль танцювальної музики "Київський бал" з основним посилом "Танцюй!" на Контрактовій площі і Тематичний фестиваль "Країна Франкіана".

В цей день Президент України Володимир Зеленський "привітав" киян з Днем міста по-особливому: він заявив, що "Київ робить Києвом запах шаурми біля метро". Також він повідомив, що столиця – це суворе місто, в якому складаються "особливі відносини" з приїжджими.

Соцмережі одразу ж бурхливо відреагували на заяву Зеленського: в мережі почали запекло сперечатися, чи пахне в Києві шаурмою біля метро, і про те, якими насправді мають бути асоціації з українською столицею. Так, символами міста багато городян вважають каштани, Андріївський узвіз, Дніпро, або, в крайньому випадку, київську перепічку.

Карикатура Михайла Шиліна: