підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
26 травня 2019, неділя, 18:45 48
Суспільство 2019-05-26T20:15:02+03:00
Українські Новини
Збентежено злий: Кличко переконаний, що скляна підлога на пішохідному мосту лопнула через диверсію

Збентежено злий: Кличко переконаний, що скляна підлога на пішохідному мосту лопнула через диверсію

Евакуація людей на пішохідному мосту.
Евакуація людей на пішохідному мосту.

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на закриття велосипедно-пішохідного мосту між аркою Дружби народів і парк "Володимирська гірка", який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам і у якого тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків.

Зокрема, у себе на сторінці в Facebook глава міста написав, що основна версія, яка розглядається - акт вандалізму.

"Кілька годин тому, раптом тріснуло скло на двох фрагментах скляної підлоги. Просто так, враховуючи його товщину і характеристики, трапитися цього не могло. Основна версія, яка розглядається - акт вандалізму. Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла(мосту). Розглядається версія того, що стріляли", - написав Кличко.

У той же час, мер Києва повідомив, що правоохоронці поінформовані про подію і з'ясовують її причини.

"Сказати, що я збентежено злий- це нічого не сказати! Я знаю, що є багато недоброзичливців того, що в Києві відбуваються позитивні зміни. Але такі диверсії - це кримінал. І будуть мати жорстку відповідь. Звернувся до правоохоронних органів терміново з‘ясувати причини і дати правову оцінку тому, що трапилося", - написав він.

Як повідомлялося, поліція евакуювала громадян з мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів і закрила міст через тріснуте скло на оглядовому майданчику.

Наймасштабнішим проектом, який має намір реалізувати в 2019 році київська влада, стане будівництво нового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка".

У той же час, науковий інститут засекретив дослідження, чи можна будувати пішохідно-велосипедний міст Кличка над Володимирським узвозом. Тим часом, напередодні відкриття "міст Кличка" подорожчав ще на 73 мільйони гривень.

У неділю, 26 травня, Київ святкує 1537-річчя і відкриття мосту стало подарунком мешканцям міста до свята від мерії.

Більше новин про: Віталій Кличко Пішохідно-велосипедний міст

Архів
Новини
Пробіг під Каштанами. Фото: Інформатор.
Відео дня: У День Києва у столиці пройшов масштабний "Пробіг під каштанами" 19:45
В День Києва Супрун дала поради, як захистити психіку в місті 19:15
Збентежено злий: Кличко переконаний, що скляна підлога на пішохідному мосту лопнула через диверсію 18:45
Зеленський закликав МВС не реагувати на мирних протестувальників 18:15
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
більше новин
Омелян нахамив Зеленському: ти максимум ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі 11:44
Раннє старіння і пошкодження ДНК: Супрун розвінчала міф про користь кисню 11:16
Чим корисна полуниця: як правильно вибирати і їсти 10:44
Петиція за відставку Богдана набрала необхідні голоси за два дні 15:25
Брати Клички випробували на міцність скляну підлогу нового мосту 13:29 Відео
більше новин
Омелян нахамив Зеленському: ти максимум ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі 11:44
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити захоплених українських моряків 14:04
Паводок на Закарпатті. Фото: ДСНС України
Фото дня: затоплені будинки, села і теплиці з врожаєм на Закарпатті з висоти пташиного польоту 21:43
Відкриття
Фото дня: У Києві відкрився скандальний міст з пластику за майже півмільярда 08:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok