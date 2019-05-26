Мер Києва Віталій Кличко відреагував на закриття велосипедно-пішохідного мосту між аркою Дружби народів і парк "Володимирська гірка", який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам і у якого тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків.

Зокрема, у себе на сторінці в Facebook глава міста написав, що основна версія, яка розглядається - акт вандалізму.

"Кілька годин тому, раптом тріснуло скло на двох фрагментах скляної підлоги. Просто так, враховуючи його товщину і характеристики, трапитися цього не могло. Основна версія, яка розглядається - акт вандалізму. Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла(мосту). Розглядається версія того, що стріляли", - написав Кличко.

У той же час, мер Києва повідомив, що правоохоронці поінформовані про подію і з'ясовують її причини.

"Сказати, що я збентежено злий- це нічого не сказати! Я знаю, що є багато недоброзичливців того, що в Києві відбуваються позитивні зміни. Але такі диверсії - це кримінал. І будуть мати жорстку відповідь. Звернувся до правоохоронних органів терміново з‘ясувати причини і дати правову оцінку тому, що трапилося", - написав він.

Як повідомлялося, поліція евакуювала громадян з мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів і закрила міст через тріснуте скло на оглядовому майданчику.

Наймасштабнішим проектом, який має намір реалізувати в 2019 році київська влада, стане будівництво нового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка".

У той же час, науковий інститут засекретив дослідження, чи можна будувати пішохідно-велосипедний міст Кличка над Володимирським узвозом. Тим часом, напередодні відкриття "міст Кличка" подорожчав ще на 73 мільйони гривень.

У неділю, 26 травня, Київ святкує 1537-річчя і відкриття мосту стало подарунком мешканцям міста до свята від мерії.